С 1 июня — новые законы: СМС после звонка мошенника, бизнес — под контролем

1:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июня в России вступают в силу сразу несколько новых законов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Главное — борьба с кибермошенниками. Банкам, операторам связи и маркетплейсам запретят использовать иностранные мессенджеры для уведомлений. А СМС-коды от Госуслуг теперь будут приходить только после окончания разговора с мошенниками.

Также усилится защита от кредитных афер. Чтобы отменить самозапрет на выдачу займов, нужно будет использовать усиленную электронную подпись на портале Госуслуг.

Меняются и правила ведения бизнеса. С 27 июня работать без предварительного уведомления будет нельзя. Это нарушение теперь считается длящимся, а срок давности увеличен до года.

Для предпринимателей процедура включения в реестры МСП станет проще. А бизнесу в моногородах и экономических зонах дадут больше льгот и мер поддержки.

Продолжает меняться и система поддержки участников СВО. С 23 мая вступили в силу два важных закона. Первый — позволяет детям бойцов поступать в вузы по льготной квоте или вовсе без экзаменов. Второй — даёт право на внесудебное банкротство тем, кто имеет долги до миллиона рублей и не имеет имущества.

Также с 27 июня начнёт действовать закон о технологической политике. Россия делает ставку на техносамостоятельность, поддержку высокотехнологичных отраслей и национальную безопасность.

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