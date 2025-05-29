"Орешник" уже выбрал позицию: Белоруссия готовится к размещению ракет

Белоруссия разместит ракетный комплекс "Орешник" до конца 2025 года. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, места для установки уже выбраны. А заявления Украины о том, что это — блеф, он назвал иллюзиями. "Пусть тешат себя надеждой", — сказал Вольфович.
Ранее президент Лукашенко подчеркнул серьёзность намерений: после встречи с главой Минобороны России Андреем Белоусовым он заявил — "мы здесь не шутим".
Между тем, издание The National Interest отмечает: "Орешник" — это сигнал не только Киеву, но и Западу. По данным издания, даже системы ПВО НАТО не смогут отразить его удар.
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