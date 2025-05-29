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Ветерана СВО подорвали во дворе жилого дома: момент взрыва попал на камеру

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Правда ТВ

Погиб ветеран СВО Заур Гурциев. Его подорвал смертник. Об этом сообщает издание Baza.

29-летний Никита Пеньков снял квартиру в доме на улице Чехова. Именно там он встретился с Гурциевым. Когда они подошли друг к другу, бомба сдетонировала. Момент взрыва попал на уличную камеру.

По данным следствия, взрывное устройство было на теле Пенькова. Его активировали дистанционно. Есть версия, что он сам мог не знать о бомбе. Его могли использовать втемную.

Пеньков погиб сразу. Гурциев прожил еще немного. Следователи пока не выяснили, были ли они знакомы и зачем ветеран СВО пришёл на встречу.

Возбуждено уголовное дело. Причины трагедии устанавливаются.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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