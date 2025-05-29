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Рубль теряет позиции: доллар на следующей неделе уйдёт выше 81 рубля

1:06
Правда ТВ

На следующей неделе курс доллара может подняться до 81,5 рубля. Евро будет стоить до 91,5 рубля, юань — примерно 11,25. Такой прогноз "Газете.Ru" дал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Эксперт считает, что в первую летнюю неделю рубль может немного ослабнуть. Майский налоговый период заканчивается. Импорт оживает, а нефтяные доходы — падают. Это толкает курс вверх. Плюс стартует сезон отпусков — это значит, растёт спрос на валюту.

Главное событие недели — заседание Центробанка 6 июня. Шепелев ожидает снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт — до 20%. Чем сильнее снижение, тем слабее рубль в летние месяцы, — уверен финансист.

Сейчас доллар стоит больше 79 рублей, евро — выше 90, юань — около 11.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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