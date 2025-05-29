Марионетка на посту? Байдена обвинили в том, что он не руководил страной

Журналисты опубликовали слова Дэвида Хогга — зампреда Национального комитета Демпартии США. Он признал: при Джо Байдене самый влиятельный человек в стране — не сам президент.
По словам Хогга, реальная власть принадлежала Энтони Берналу — старшему советнику Джилл Байден. Хогг прямо говорит: "Я бы его избегал. Это была мнимая тайна. Он обладал огромной властью".
Бернал — давний соратник семьи Байден. Он участвовал в предвыборной кампании Джо, а позже стал "теневым управленцем" при первой леди. Именно он, как утверждается, контролировал многие процессы в Белом доме.
Эта информация стала поводом для расследования в Сенате США. Там хотят выяснить — был ли Байден марионеткой. И кто на самом деле принимал решения в стране.
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