Или договор, или СВО до конца: Россия выставила жёсткое условие миру

Россия продолжит специальную военную операцию, если не будут заключены серьезные договоры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.
"Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом все это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас", — сказал депутат.
Картаполов подчеркнул: Россия не хочет быть обманутой. Он напомнил, что стране не раз обещали "золотые горы", но потом нарушали договоренности.
Накануне стало известно, что второй раунд переговоров с Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова представить меморандум с условиями урегулирования.
Первый раунд состоялся 16 мая. Как отмечал Владимир Мединский, контакт с украинской делегацией был конструктивным. Стороны выразили готовность продолжать диалог.
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