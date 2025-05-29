Или договор, или СВО до конца: Россия выставила жёсткое условие миру

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия продолжит специальную военную операцию, если не будут заключены серьезные договоры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.

"Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом все это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас", — сказал депутат.

Картаполов подчеркнул: Россия не хочет быть обманутой. Он напомнил, что стране не раз обещали "золотые горы", но потом нарушали договоренности.

Накануне стало известно, что второй раунд переговоров с Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова представить меморандум с условиями урегулирования.

Первый раунд состоялся 16 мая. Как отмечал Владимир Мединский, контакт с украинской делегацией был конструктивным. Стороны выразили готовность продолжать диалог.

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