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"Не задавайте мне про неё вопросы": Успенская вспыхнула из-за Пугачёвой

Правда ТВ

Любовь Успенская устроила скандал на светском мероприятии в Петербурге. Сначала певица охотно давала интервью, но всё изменилось, когда журналистка спросила про Аллу Пугачеву.

Успенская резко нахмурилась и повысила голос. "Вы за неё переживаете? Думаете, она переживает? Езжайте к ней в гости! Не надо мне про неё задавать вопросы!" — заявила она.

После этого певица отказалась продолжать беседу.

Напомним, Пугачева уехала из России после начала СВО. Её отъезд сопровождался резкими высказываниями в адрес граждан страны.
С тех пор многие артисты неохотно комментируют её имя.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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