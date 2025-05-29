"Не задавайте мне про неё вопросы": Успенская вспыхнула из-за Пугачёвой

Любовь Успенская устроила скандал на светском мероприятии в Петербурге. Сначала певица охотно давала интервью, но всё изменилось, когда журналистка спросила про Аллу Пугачеву.

Успенская резко нахмурилась и повысила голос. "Вы за неё переживаете? Думаете, она переживает? Езжайте к ней в гости! Не надо мне про неё задавать вопросы!" — заявила она.

После этого певица отказалась продолжать беседу.

Напомним, Пугачева уехала из России после начала СВО. Её отъезд сопровождался резкими высказываниями в адрес граждан страны.

С тех пор многие артисты неохотно комментируют её имя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.