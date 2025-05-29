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"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры

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Правда ТВ

Между Николаем Басковым и музыкальным критиком Сергеем Соседовым разгорелся скандал. Соседов заявил, что таким артистам, как Басков и Киркоров, пора уходить и уступить дорогу молодым.

Басков не остался в долгу. В интервью Teleprogramma. pro он ответил жёстко: "Не пора ли ему просто закрыть рот. Хотя это его профессия — что-то говорить".

Певец подчеркнул, что он никому не мешает, а свой путь к успеху прошёл в тяжёлые времена, когда артистам приходилось реально пробиваться. "Сейчас — другое время, всё проще", — добавил он.

Басков считает, что подобные высказывания в адрес артистов с многолетней карьерой и признанием — недопустимы.
Своё место на сцене, по его словам, он заслужил.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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