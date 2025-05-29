Путин готов к миру, но с условиями: раскрыты тайные требования Москвы

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин готов к миру, но не на любых условиях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Москва требует письменных гарантий от Запада: НАТО не должно расширяться на восток. В первую очередь речь о недопустимости вступления в альянс Украины, Грузии и Молдавии.

Среди других условий — нейтральный статус Украины, частичная отмена западных санкций и возвращение замороженных активов. Россия также настаивает на защите русскоязычного населения Украины.

Особое внимание — территории. Путин требует признания в составе России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. При этом Москва контролирует не всю территорию этих регионов.

По данным Reuters, Кремль готов вести боевые действия годами, если не добьётся поставленных целей.

Ранее на переговорах в Стамбуле, Киев заявил: он требует безусловного прекращения огня. Но не согласен признавать российский статус Крыма и Донбасса.

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