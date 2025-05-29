Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трава по пояс — штраф до 50 тысяч: дачникам напомнили о жестких правилах

0:50
Правда ТВ

Не следите за дачным участком? Готовьтесь платить. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за заросшую траву и неухоженную землю дачникам грозит штраф.

Если участок не используется по назначению — от 1 до 1,5% от его кадастровой стоимости. Но не меньше 20 тысяч рублей.
За несвоевременный покос травы и наведение порядка — ещё до 50 тысяч рублей.

Если больше трёх лет участок стоит заброшенным — местные власти могут подать в суд и потребовать его изъятия.
В законе сказано: земля должна быть пригодна для садоводства, а не превращаться в заросли.

Ранее напомнили: запрещено вырубать деревья и кустарники, занесённые в Красную книгу. Это тоже может обернуться штрафами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.