Трава по пояс — штраф до 50 тысяч: дачникам напомнили о жестких правилах

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Не следите за дачным участком? Готовьтесь платить. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за заросшую траву и неухоженную землю дачникам грозит штраф.

Если участок не используется по назначению — от 1 до 1,5% от его кадастровой стоимости. Но не меньше 20 тысяч рублей.

За несвоевременный покос травы и наведение порядка — ещё до 50 тысяч рублей.

Если больше трёх лет участок стоит заброшенным — местные власти могут подать в суд и потребовать его изъятия.

В законе сказано: земля должна быть пригодна для садоводства, а не превращаться в заросли.

Ранее напомнили: запрещено вырубать деревья и кустарники, занесённые в Красную книгу. Это тоже может обернуться штрафами.

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