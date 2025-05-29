Трава по пояс — штраф до 50 тысяч: дачникам напомнили о жестких правилах

Не следите за дачным участком? Готовьтесь платить. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за заросшую траву и неухоженную землю дачникам грозит штраф.
Если участок не используется по назначению — от 1 до 1,5% от его кадастровой стоимости. Но не меньше 20 тысяч рублей.
За несвоевременный покос травы и наведение порядка — ещё до 50 тысяч рублей.
Если больше трёх лет участок стоит заброшенным — местные власти могут подать в суд и потребовать его изъятия.
В законе сказано: земля должна быть пригодна для садоводства, а не превращаться в заросли.
Ранее напомнили: запрещено вырубать деревья и кустарники, занесённые в Красную книгу. Это тоже может обернуться штрафами.
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