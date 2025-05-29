С 1 июня банкоматы начнут тормозить подозрительные снятия: что грозит мошенникам

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июня в России вступает в силу новый закон, направленный на борьбу с мошенниками. Об этом РИА Новости сообщил юрист Александр Хаминский.

По его словам, теперь банки обязаны проверять каждое подозрительное снятие наличных. Если операция покажется сомнительной — банк может ограничить выдачу. Не более 50 тысяч рублей в сутки.

Эта блокировка продлится до 48 часов. Всё это время клиент будет получать уведомления о причине задержки. Кроме того, граждане смогут заранее назначить доверенное лицо. Этот человек получит право подтверждать переводы, если сам владелец счета не может этого сделать.

Закон направлен на защиту россиян от телефонных мошенников и обмана у банкоматов.

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