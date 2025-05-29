Безопасный больше не в моде: мошенники путают жертв новыми названиями счетов

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Аферисты снова сменили тактику. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству "Прайм": теперь вместо "безопасного счета" мошенники используют новые термины. Чаще всего — "криптовалютный", "резервный" и "декларационный".

Суть обмана та же. Жертве по телефону предлагают перевести деньги на якобы защищённый счёт. Только теперь всё звучит умнее и убедительнее. По словам Соловьева, над такими формулировками работают лучшие умы криминального мира — от психологов до специалистов по НЛП.

Их задача — внушить доверие. Слова подбирают так, чтобы звучали профессионально, но понятно. Главное — не вызывать подозрений. Когда термин "безопасный счёт" стал настораживать, его просто заменили.

Соловьев напоминает: по-настоящему безопасен только ваш личный банковский счёт. Никому не сообщайте его данные. И не разговаривайте о деньгах с незнакомцами.

Ранее Центробанк предупреждал о другой уловке. Аферисты создают иллюзию официальности. Они якобы переводят вас между "сотрудниками разных ведомств" — по телефону. Всё это часть одной большой схемы.

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