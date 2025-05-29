Учителя и юристы под следствием: как мигрантам массово раздавали фальшивые сертификаты

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Казани начался громкий суд. Ново-Савиновский район рассматривает дело о фиктивных экзаменах по русскому языку для мигрантов. Как сообщает "Комсомольская правда", на скамье подсудимых — руководитель и замдиректора юрфирмы "Фемида-К", а также четыре бывших школьных учителя.

Следствие считает: с 2021 года они подделывали результаты экзаменов по русскому, истории и основам законодательства. Мигрантам заранее передавали ответы.

Чтобы всё выглядело официально, фирма заключила контракт с Псковским госуниверситетом. Экзамены проходили в офисе компании под видеозапись.

Итог — более 700 иностранцев получили сертификаты. Среди них — граждане Узбекистана, Туркменистана, Турции, Палестины и Кыргызстана. Часть из них плохо говорила по-русски.

Четверо из шестерых обвиняемых признали вину частично. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли тесты для детей мигрантов. Из 14 заявок до экзамена допустили только двоих. Оба не справились с русским языком.

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