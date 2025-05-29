Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если по территории России нанесут удар ракетами Taurus, Москва может ответить ударом по заводу в Германии. Об этом РИА Новости заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, в ФРГ есть только один завод, где производят эти ракеты. Он расположен в безлюдной местности, далеко от городов.

А значит, удар по нему не приведёт к жертвам. Коротченко добавил: Россия может использовать ракету "Орешник".

Заявление стало ответом на слова канцлера Германии. Мерц подтвердил: ограничения на дальность ударов ВСУ сняты. Теперь Украина может наносить удары вглубь российской территории.

Также известно, что Украина и Германия подписали соглашение. Берлин поможет финансировать производство дальнобойного оружия уже на территории Украины.

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