Москва назвала дату и место новых переговоров — Киев уже передал меморандум США

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МИД России сообщил: второй раунд переговоров с Украиной может пройти 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Москва подготовила меморандум. В нем — условия мирного урегулирования. Документ отражает позицию России по всем ключевым вопросам конфликта.

Делегацию, как и раньше, возглавит Владимир Мединский. Именно он представит меморандум украинской стороне и даст все разъяснения.

Россия благодарит Турцию за площадку и надеется, что те, кто хочет мира, поддержат переговоры. Первый раунд прошел 16 мая. Тогда удалось договориться об обмене пленными и о новой встрече. Сам обмен прошел с 23 по 25 мая — это был крупнейший обмен с 2022 года.

Киев уже передал свой проект меморандума Вашингтону. Там говорится о безусловном прекращении огня. Но Украина не готова признать Крым, ДНР, ЛНР и другие регионы частью России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил: российская версия меморандума почти готова. Условия пока не раскрываются.

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