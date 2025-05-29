Маск отрицает, Дуров настаивает: интрига вокруг интеграции Grok в Telegram

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Павел Дуров заявил, что Telegram и xAI Илона Маска договорились интегрировать чат-бот Grok. Об этом он сообщил 28 мая. По его словам, уже этим летом Grok появится в Telegram. Идея — довести ИИ Маска до миллиарда пользователей.

Дуров уточнил: договорённость рассчитана на год. Telegram получит 300 миллионов долларов и половину выручки от подписок.

Но Маск тут же ответил. Он написал в X: "Сделка не была подписана". Дуров согласился: "Да, пока только принципиальная договорённость. Формальности ещё не улажены".

Ранее, в марте, Grok уже появился в Telegram — для подписчиков Premium. Маск анонсировал свою компанию xAI в июле 2023 года, тогда же началась работа над Grok. В феврале 2025 года вышла третья версия ИИ. Она обучена в том числе на данных из соцсети X.

Интересно, что в начале года Grok оказался в центре скандала — назвал Трампа человеком, заслуживающим смертной казни. А потом — Маска. В xAI пообещали разобраться.

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