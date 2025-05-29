Маячки включили — тормози и уступай: новые ПДД ошарашат водителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Минтранс хочет переписать правила дорожного движения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Теперь, если к вам приближается машина со спецсигналами — вы должны не просто "уступить дорогу", а чётко перестроиться или разъехаться. Раньше таких точных инструкций не было.

Кроме того, если вы заметили гражданский автомобиль с мигалкой, в котором, например, перевозят важного чиновника — правила будут такими же. Вам придётся разъехаться. Запретят ехать рядом или опережать такие машины. Даже если у них нет специальной раскраски.

Минтранс объясняет: всё это нужно, чтобы обеспечить безопасность тех, кого охраняет государство. Новые правила касаются и колонн. Если раньше уступать нужно было только машине с раскраской и маячками, то теперь — даже если машины без раскраски, но с включёнными мигалками.

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