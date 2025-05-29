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"Это нацики": что Умеров ответил Мединскому про угрозы его семье

1:23
Правда ТВ

Украине не нравится, что Мединский участвует в переговорах. Его называют слишком жестким. А теперь поступают угрозы его семье. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Мединский звонил министру обороны Украины Рустему Умерову. Спросил — кто угрожает? Умеров ответил: "Это нацики. Мы на них не влияем".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что эти угрозы — не случайность. Он говорит: "Они не гнушаются ничем. Ни санкциями, ни дронами, ни террором. Всё - чтобы сорвать переговоры".

Мединский, напомним, возглавляет российскую делегацию. В среду он предложил Умерову конкретную дату и место для новой встречи. Но ответа пока нет. По словам Мединского, "украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось".

А пока Киев срывает переговоры, число атак по гражданским объектам в России растёт. С 20 мая, по данным Минобороны, ударов стало в разы больше. Используют западное оружие. Всё это совпало с предложением Путина продолжить переговоры в Стамбуле — без условий. Но украинская сторона явно не спешит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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