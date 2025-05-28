Доходность вот-вот упадёт: куда срочно перевести деньги, чтобы не потерять проценты

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ставки по вкладам скоро могут снизиться — самое время действовать.

Финансовый консультант Алексей Родин рассказал агентству Прайм, что при ожидании снижения ключевой ставки ЦБ, банки уже начали уменьшать проценты по накопительным счетам.

"Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной ставкой — пока ещё есть предложения на 15-20% годовых", — подчеркнул он.

Другой вариант — покупка облигаций. По словам эксперта, они дают сопоставимый доход, но при этом их можно продать в любой момент — без потери процентов. Особенно выгодно — вложиться в длинные гособлигации: при снижении ставки они вырастут в цене и продолжат приносить купонный доход.

Родин советует не откладывать: чем дольше ждать, тем ниже будут доходности.

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