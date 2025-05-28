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Картошки хватит всем: Лукашенко пообещал накормить Россию

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Правда ТВ

Беларусь поможет России… картошкой.

Президент Александр Лукашенко заявил, что республика вырастит столько картофеля, чтобы хватило и белорусам, и россиянам.

"Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", — сказал он. По его словам, это не благотворительность, а реальный бизнес: "Приличные деньги, приличные цены".

Так он отреагировал на недавнюю шутку Владимира Путина. На встрече с предпринимателями президент России удивился, что у Белоруссии вдруг возник дефицит картофеля — якобы всё ушло в Россию. Лукашенко позже признал: ситуация с картофелем непростая, но без него страна не останется.

Белорусский Минсельхоз уже увеличил площади под картофель почти на 3 тысячи гектаров. А правительство ввело лицензирование на вывоз — до 26 июня.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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