Лавров назвал главное условие мира: Украина должна вернуться к нейтралитету

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия назвала одно из главных условий мира на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. С таким заявлением он выступил на международной встрече по вопросам безопасности.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашён в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году", — напомнил Лавров.

По его словам, именно на этих условиях в своё время Россия и другие страны признали украинскую государственность. Сейчас, как отметил министр, Киев грубо нарушил эти принципы — отказ от нейтралитета даже прописан в Конституции.

Россия настаивает: без выполнения этого требования невозможно ни устойчивое перемирие, ни политическое урегулирование конфликта. Эта позиция была чётко обозначена ещё в Стамбуле весной 2022 года.

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