"Этот парень сумасшедший!": французский политик разнёс Мерца за слова о войне

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Французский политик резко высказался в адрес канцлера Германии.

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", назвал Фридриха Мерца "сумасшедшим" за его заявление о том, что Европе нужно готовиться к долгому конфликту на Украине. Об этом Филиппо написал в соцсети Х.

"Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна", — заявил он.

По мнению Филиппо, высказывания Мерца становятся всё более безумными. Он призвал Францию отказаться от сотрудничества с Германией и не следовать указаниям Европейского союза.

Напомним, Мерц ранее подчеркнул: война на Украине вряд ли закончится в ближайшее время, потому что не наступило экономическое и военное истощение сторон.

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