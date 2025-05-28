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"Этот парень сумасшедший!": французский политик разнёс Мерца за слова о войне

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Правда ТВ

Французский политик резко высказался в адрес канцлера Германии.

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", назвал Фридриха Мерца "сумасшедшим" за его заявление о том, что Европе нужно готовиться к долгому конфликту на Украине. Об этом Филиппо написал в соцсети Х.

"Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна", — заявил он.

По мнению Филиппо, высказывания Мерца становятся всё более безумными. Он призвал Францию отказаться от сотрудничества с Германией и не следовать указаниям Европейского союза.

Напомним, Мерц ранее подчеркнул: война на Украине вряд ли закончится в ближайшее время, потому что не наступило экономическое и военное истощение сторон.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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