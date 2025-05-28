Магнитная буря ударит 1 июня: метеозависимым лучше подготовиться заранее

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Магнитная буря снова приближается.

Учёные Института космических исследований РАН сообщают, что 1 июня Землю накроет геомагнитный шторм уровня G1. Это слабая буря, но она всё же может повлиять на самочувствие — особенно у метеозависимых людей. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность и слабость.

После самой бури, с 2 по 6 июня, геомагнитный фон останется повышенным.

Ранее специалисты зафиксировали самый мощный выброс солнечной энергии за этот год. Он произошёл 13–14 мая и был уникален — без образования крупных солнечных пятен. Всплеск затронул всё северное полушарие Солнца.

Так что начало июня на Земле будет неспокойным — следите за здоровьем.

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