Магнитная буря ударит 1 июня: метеозависимым лучше подготовиться заранее

Магнитная буря снова приближается.
Учёные Института космических исследований РАН сообщают, что 1 июня Землю накроет геомагнитный шторм уровня G1. Это слабая буря, но она всё же может повлиять на самочувствие — особенно у метеозависимых людей. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность и слабость.
После самой бури, с 2 по 6 июня, геомагнитный фон останется повышенным.
Ранее специалисты зафиксировали самый мощный выброс солнечной энергии за этот год. Он произошёл 13–14 мая и был уникален — без образования крупных солнечных пятен. Всплеск затронул всё северное полушарие Солнца.
Так что начало июня на Земле будет неспокойным — следите за здоровьем.
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