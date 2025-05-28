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Сначала дроны, потом переговоры: Зеленский заговорил о мире после атак по РФ

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Правда ТВ

После масштабной атаки дронов по российским регионам Владимир Зеленский внезапно заговорил о мире.

Он заявил, что Киев "в любом формате, почти в любом месте цивилизованного мира" готов к прямым переговорам с Россией — или при посредничестве США и Европы. Его слова приводит агентство УНИАН.

На фоне этих заявлений в Минобороны РФ сообщили, что только за прошедшую ночь российские ПВО перехватили 296 украинских беспилотников. За неделю в результате атак девять мирных жителей погибли, 117 получили ранения. Об этом сообщил представитель МИД РФ Родион Мирошник.

В Москве считают, что действия Киева направлены на срыв возможного переговорного процесса. Минобороны подчёркивает: российские удары наносятся исключительно по военным целям на территории Украины.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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