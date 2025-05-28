Неадекват и нытик? Бородина вступилась за жениха после слов Борисовой

Ксения Бородина защищает жениха после шквала критики.

В выпуске шоу "Сокровища императора" участники и зрители обрушились на Николая Сердюкова. Его назвали "нытиком", а телеведущая Дана Борисова — и вовсе "быдлом" и "неадекватом".

Бородина в ответ подчеркнула:

"Дело не в дебилизме, а в том, что не продумали вопросы безопасности. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Надо было по бокам наколоть мягкие штуки — тогда и ноги у нас были бы не сильно искалечены. Через экран не передать всю серьезность этого".

Ксения не стала отвечать на выпад Борисовой и других участников шоу. Также она не прокомментировала резкий момент, когда Сердюков в грубой форме ответил ей в кадре.

Пара познакомилась на проекте "Последний герой", а теперь готовится к свадьбе. Ксения настаивает — все нападки на её избранника продиктованы завистью и желанием очернить их отношения.

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