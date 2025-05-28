Сон есть, энергии — нет: врач назвал скрытые враги утренней бодрости

Спите по восемь часов, но всё равно чувствуете усталость?
Врач Марри Хорват в интервью изданию Infobae рассказал, что у этого состояния может быть несколько причин.
Частая — это апноэ. Во время сна человек может неосознанно просыпаться десятки раз за ночь. Это микропробуждения. И днём появляется чувство, что вы почти не отдыхали.
Есть и другие причины: синдром беспокойных ног, нарколепсия — это внезапная сонливость в течение дня. Также стоит проверить кровь на анемию. А женщинам — ещё и гормональный фон.
Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер говорила: нехватка сна может отразиться даже на коже — появляются прыщи и воспаления.
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