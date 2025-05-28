Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шум на даче может обернуться штрафом: россиян предупредили о правилах тишины

Правда ТВ

Шашлыки и музыка на даче могут закончиться штрафом.

Юрист Илья Русяев напомнил россиянам: за нарушение режима тишины в выходные можно получить штраф. В Подмосковье, например, запрещено шуметь с 22:00 до 10:00, а также с 13:00 до 15:00 — это дневной покой.

Штраф для граждан — от одной до трёх тысяч рублей. Для юрлиц — до 50 тысяч. Повторные нарушения могут стать поводом для иска — соседи вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Режим тишины устанавливается регионами. Единых федеральных норм нет.

Ранее россияне признались: каждый пятый не чувствует себя в безопасности на даче. Но теперь придётся волноваться не только за охрану, но и за музыку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.