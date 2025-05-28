Шум на даче может обернуться штрафом: россиян предупредили о правилах тишины

Шашлыки и музыка на даче могут закончиться штрафом.

Юрист Илья Русяев напомнил россиянам: за нарушение режима тишины в выходные можно получить штраф. В Подмосковье, например, запрещено шуметь с 22:00 до 10:00, а также с 13:00 до 15:00 — это дневной покой.

Штраф для граждан — от одной до трёх тысяч рублей. Для юрлиц — до 50 тысяч. Повторные нарушения могут стать поводом для иска — соседи вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Режим тишины устанавливается регионами. Единых федеральных норм нет.

Ранее россияне признались: каждый пятый не чувствует себя в безопасности на даче. Но теперь придётся волноваться не только за охрану, но и за музыку.

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