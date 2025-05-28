Зеленский грозит ударами вглубь России — но сенатор уверен: это уже происходит

Сенатор Сергей Муратов прокомментировал заявление Владимира Зеленского об ударах вглубь России.

Он напомнил: подобные атаки уже происходят каждый день. В интервью "Газете.Ru" сенатор сказал:

"А что Киев делает сейчас? Они уже по Москве в открытую запускают БПЛА ежедневно. Не стоит обращать внимания на слова Зеленского, он вот сейчас конкретно ничего нового не анонсировал. Это всё игра на публику. Реальность такова, что вглубь страны уже наносятся удары, и мы их успешно отражаем".

По мнению Муратова, важнее следить за тем, будет ли Украина получать новые виды вооружений от западных стран. Это и определит дальнейшее развитие конфликта.

27 мая Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен "зеркально отвечать" на действия России и использует для этого ударные дроны, перехватчики, баллистические и крылатые ракеты.

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