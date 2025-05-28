Резня на дне рождения под Иркутском: подросток устроил бойню в дачном доме

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Трагедия в Байкальске Иркутской области.

17-летний подросток напал с ножом на своих друзей, которые собрались на даче на день рождения. Погибли четверо, ещё четверо — в больнице. После нападения он устроил пожар и погиб сам.

По словам губернатора Игоря Кобзева, дети отмечали праздник с разрешения родителей. В какой-то момент один из ребят начал резню. Все погибшие были школьниками в возрасте от 13 до 16 лет.

По одной из версий, причиной нападения стала безответная любовь. Парень влюбился в именинницу, а когда его чувства не приняли — перешёл к насилию. Следствие эту информацию пока не подтвердило.

Одна из раненых девочек спаслась, притворившись мёртвой. Ей удалось добежать до соседей и вызвать полицию. Ещё одна подросток выбежала из дома за минуты до взрыва.

В Байкальске объявлен трёхдневный траур. Пострадавшим и семьям погибших окажут помощь. На месте работают следователи, врачи и психологи.

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