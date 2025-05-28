Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Резня на дне рождения под Иркутском: подросток устроил бойню в дачном доме

1:10
Правда ТВ

Трагедия в Байкальске Иркутской области.

17-летний подросток напал с ножом на своих друзей, которые собрались на даче на день рождения. Погибли четверо, ещё четверо — в больнице. После нападения он устроил пожар и погиб сам.

По словам губернатора Игоря Кобзева, дети отмечали праздник с разрешения родителей. В какой-то момент один из ребят начал резню. Все погибшие были школьниками в возрасте от 13 до 16 лет.

По одной из версий, причиной нападения стала безответная любовь. Парень влюбился в именинницу, а когда его чувства не приняли — перешёл к насилию. Следствие эту информацию пока не подтвердило.

Одна из раненых девочек спаслась, притворившись мёртвой. Ей удалось добежать до соседей и вызвать полицию. Ещё одна подросток выбежала из дома за минуты до взрыва.

В Байкальске объявлен трёхдневный траур. Пострадавшим и семьям погибших окажут помощь. На месте работают следователи, врачи и психологи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.