Пенсии придут раньше: россиянам досрочно переведут деньги ко Дню России

Пенсии зачислят раньше срока.
Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что День России — 12 июня — попадает на нерабочий день, а это влияет на график выплат.
По словам депутата, Социальный фонд уже готовит досрочную отправку денег. Пенсионеры, которым выплаты положены с 12 по 15 июня, получат их заранее — до праздников.
Ранее экономист Наталья Орлова отметила, что к 2026 году средняя пенсия в России составит не менее 25 тысяч рублей. В северных регионах и крупных городах сумма будет ещё выше.
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