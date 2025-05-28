Пенсии придут раньше: россиянам досрочно переведут деньги ко Дню России

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пенсии зачислят раньше срока.

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что День России — 12 июня — попадает на нерабочий день, а это влияет на график выплат.

По словам депутата, Социальный фонд уже готовит досрочную отправку денег. Пенсионеры, которым выплаты положены с 12 по 15 июня, получат их заранее — до праздников.

Ранее экономист Наталья Орлова отметила, что к 2026 году средняя пенсия в России составит не менее 25 тысяч рублей. В северных регионах и крупных городах сумма будет ещё выше.

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