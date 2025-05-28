Таблетки в клетках: неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Попытка отравления в Московском зоопарке. Полиция ищет мужчину, который бросил неизвестный предмет в вольер с животными. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники полиции нашли видео в интернете: на нём видно, как человек перекидывает что-то через ограду. Сейчас идёт проверка — устанавливают личность, мотивы и обстоятельства.

По словам главы зоопарка Светланы Акуловой, мужчина подбросил таблетки. Что это было — пока неизвестно. В зоопарке проверяют все вольеры и проводят обследование животных.

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