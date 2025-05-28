Вашингтон теряет терпение: как один шаг Кремля может перечеркнуть всё

По данным издания Politico, президент США Дональд Трамп теряет терпение. Российский лидер Владимир Путин, как утверждается, почти разрушил дипломатический "золотой мост", который американский лидер выстраивал, чтобы восстановить отношения с Россией. Об этом сообщил источник в администрации США.
По его словам, Кремль на грани — возможности для диалога почти исчерпаны. Четыре американских чиновника подтвердили: Трамп ещё не принял решение о новых санкциях. Но всё идёт к тому, что это может случиться. Причина — атаки на украинскую территорию.
Белый дом пока наблюдает. Но, как отмечают в Вашингтоне, ситуация быстро развивается.
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