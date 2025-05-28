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Вашингтон теряет терпение: как один шаг Кремля может перечеркнуть всё

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Правда ТВ

По данным издания Politico, президент США Дональд Трамп теряет терпение. Российский лидер Владимир Путин, как утверждается, почти разрушил дипломатический "золотой мост", который американский лидер выстраивал, чтобы восстановить отношения с Россией. Об этом сообщил источник в администрации США.

По его словам, Кремль на грани — возможности для диалога почти исчерпаны. Четыре американских чиновника подтвердили: Трамп ещё не принял решение о новых санкциях. Но всё идёт к тому, что это может случиться. Причина — атаки на украинскую территорию.

Белый дом пока наблюдает. Но, как отмечают в Вашингтоне, ситуация быстро развивается.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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