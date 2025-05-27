Петь тебе хорошо надо: Константин Меладзе появился в редком видео после закрытия ВИА Гры

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Константин Меладзе, три года избегавший публичности, неожиданно "вышел из тени" в видео Ульяны Синецкой.

Кадры, опубликованные экс-солисткой "ВИА Гры", запечатлели продюсера в студии во время записи финальной песни Galileo. Меладзе в чёрном строго оценивал вокал артистки.

"Петь тебе хорошо надо", — бросил он, наблюдая за процессом.

Вместе с релизом нового трека композитор объявил о закрытии легендарного проекта, поблагодарив всех участниц за 25 лет истории. Отдельные слова признательности достались Вере Брежневой — бывшей жене Меладзе и самой медийной солистке группы.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов порадовался закрытию творческого коллектива, отметив отсутствие таланта у всех участниц группы.

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