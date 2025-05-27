Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Петь тебе хорошо надо: Константин Меладзе появился в редком видео после закрытия ВИА Гры

0:51
Правда ТВ

Константин Меладзе, три года избегавший публичности, неожиданно "вышел из тени" в видео Ульяны Синецкой.

Кадры, опубликованные экс-солисткой "ВИА Гры", запечатлели продюсера в студии во время записи финальной песни Galileo. Меладзе в чёрном строго оценивал вокал артистки.

"Петь тебе хорошо надо", — бросил он, наблюдая за процессом.

Вместе с релизом нового трека композитор объявил о закрытии легендарного проекта, поблагодарив всех участниц за 25 лет истории. Отдельные слова признательности достались Вере Брежневой — бывшей жене Меладзе и самой медийной солистке группы.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов порадовался закрытию творческого коллектива, отметив отсутствие таланта у всех участниц группы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.