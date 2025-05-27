Токсичная и упёртая: Гай Германика обрушилась на Арбенину из-за отказа сниматься в голой сцене

Валерия Гай Германика устроила жёсткую "разборку" с Дианой Арбениной в своём Telegram-канале.
Поводом стал скандал на кинопремии, где лидер "Ночных снайперов" получила награду за роль в сериале "Обоюдное согласие", но заявила со сцены: "Не жалею, что не разделась!".
Режиссёр, не стесняясь в выражениях, назвала Арбенину "токсичной" и раскритиковала её поведение на площадке.
"Мои просьбы стали требованиями — она игнорировала всё! Зачем тогда сниматься, если не готов выполнять мои условия?" — задалась она вопросом.
Гай Германика подчеркнула, что контролирует каждый кадр и "даже полёт комара".
Арбенина ранее заявила, что ни разу не видела режиссёра на съёмочной площадке, а сам сериал охарактеризовала как "недоразумение".
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