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Всё разрушили: Волочкова в слезах обвинила Большой театр в потере величия

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Правда ТВ

Балерина Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на руководство Большого театра.

В опубликованном Telegram-каналом Woman.ru ролике она со слезами заявила, что "всё разрушили".

"Раньше бабушки покупали билеты за три рубля, а сейчас цены взлетели до 100 тысяч — это неподъёмно для простых людей", — подчеркнула звезда балета.

Артистка возмутилась изменениями в публике и отметила, что теперь культурное учреждение посещают лишь "толстосумы с кашёлками, которые приходят лишь ради фото на фоне украденной люстры".

Несмотря на скандальный тон, большинство поддержало позицию балерины. "Она права: искусство стало бизнесом для элит", — пишут под постом. В пресс-службе Большого театра пока не отреагировали на обвинения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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