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Канны больше не манят: покорившая Эверест Боня призналась в разочаровании

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Правда ТВ

Виктория Боня шокировала подписчиков признанием: впервые за десятилетие она отказалась от поездки на Каннский кинофестиваль.

"Это событие в этом году — словно не для меня. Смотрю трансляции и понимаю: ничего не потеряла", — заявила блогерша в своём Telegram-канале, объяснив отсутствие восхождением на Эверест.

Несмотря на резкую оценку ("Как будто даже не хочется там быть"), Боня подчеркнула, что не жалеет о 13-летней традиции: "Раньше Канны были грандиозными, но сейчас всё изменилось".

Вместо светских раутов звезда предпочла экстремальный вызов, а следующей целью назвала "Формулу-1" — правда, не уточнив, в качестве зрителя или участницы.

В этом году особую политизированность ежегодного киномероприятия отметила журналистка Ксения Собчак, побывавшая в Каннах. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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