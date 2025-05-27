Армия есть армия: Глеб Калюжный начал службу после скандала с уклонением

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глеб Калюжный, оказавшийся в центре скандала из-за обвинений в уклонении от военной службы, начал службу в армии 27 мая.

"Я и так планировал служить, но судьба распорядилась иначе. Благодарен Богу за этот путь — армия есть армия", — прокомментировал актёр в интервью Super.

Калюжный связал свой выбор со съёмками в военной драме "Малыш", он отметил, что проект стал толчком. При этом актёр подчеркнул, что не бросает актёрскую карьеру.

Накануне отъезда семья устроила ему трогательные проводы: мать Наталья опубликовала видео, где родные встретили Глеба у дверей с хлопками и народной песней "Как родная меня мать провожала".

Поклонники оставили ему множество комментариев и призвали служить честно.

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