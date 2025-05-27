"Лютый завоз" мигрантов: Ямал готовят к наплыву рабочих из Узбекистана

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Ямал массово везут мигрантов. Об этом сообщил общественник Михаил Маваши.

Он утверждает, что в Ямало-Ненецкий автономный округ планируют завезти 1500 граждан Узбекистана. Первая партия — 500 человек — уже прибыла.

Ранее на этом предприятии, по словам Маваши, работали россияне. Теперь — мигранты. Он называет это "лютым завозом".

На фоне таких новостей вспоминается и конфликт в Амурской области. Там недавно произошла массовая драка мигрантов на спортплощадке.

Пока власти не подтвердили данные из ЯНАО официально. Но в соцсетях и мессенджерах уже активно обсуждают происходящее.

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