Украина столкнулась с нехваткой пленных: кого Киев отдал в обмен на россиян

Военкор Александр Коц рассказал о необычных деталях последнего обмена пленными между Россией и Украиной.
Формат "1000 на 1000" выявил одну проблему Киева — не хватает военнопленных. Поэтому, по словам Коцa, Украина отправила в Россию граждан, осуждённых по статье "государственная измена".
"Пожалуй, ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье "государственная измена". Не имея достаточно военнопленных для обмена 1000 на 1000, Киев впихнул в Россию своих граждан, которые ярко продемонстрировали отношение части общества к своему государству, которому так хочется изменять", — написал он в Telegram.
Приговоры обменянным украинцам, добавил Коц, звучат как хроника партизанской войны.
Он также напомнил, что в украинском плену остаются десятки россиян, включая 34 человека из Курской области.
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