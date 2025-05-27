С 1 июня — налог на переводы? Юристы раскрыли правду о панике в сети

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Массово распространяется слух: якобы с 1 июня за каждый перевод на карту нужно будет платить налог.

Федеральная налоговая служба официально это опровергла.

Налог — только если перевод это доход. Например, деньги за аренду, за услуги или за проданное имущество.

Если вам перевели подарок, вернули долг или просто помогли — налог платить не нужно.

С 1 июня вступает в силу другой закон. Он касается только борьбы с отмыванием преступных доходов.

Никаких новых налогов на переводы он не вводит. Просто у Росфинмониторинга появятся дополнительные полномочия.

Юристы подтверждают: декларацию по НДФЛ подают только при реальном доходе. Если не подать — могут доначислить налог, пени и штраф.

Так что простые переводы от друзей и родных — вне зоны налогообложения.

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