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Раскрыта мистическая связь: зачем Прилучный и Муцениеце искали помощи у экстрасенса Райдос

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Правда ТВ

Первый выпуск шоу "Злые языки" запомнился провокационным заявлением Влада Череватого.

Победитель "Новой битвы экстрасенсов", ставший гостем программы, избегал вопросов о своей карьере, но неожиданно приоткрыл завесу тайн коллег.

"К Виктории Райдос обращались Павел Прилучный и Агата Муцениеце", — бросил маг, отказавшись уточнять, о чём спрашивали экс-супруги у победительницы 16-го сезона "Битвы".

Когда ведущие настаивали на откровениях о работе со знаменитостями, Череватый выбрал игру: опубликовал в соцсетях пост-мистификацию и сообщил о завершении карьеры.

Недавно стало известно, что Агата Муцениеце ответила согласием на предложение руки и сердца музыканта Петра Дранги. При этом Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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