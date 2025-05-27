Дом-2 калечит мозги: Яна Поплавская потребовала вернуть на ТВ нормальных русских девушек

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Яна Поплавская, звезда советского кино, устроила жёсткую "разборку" с российским телевидением в своём Telegram-канале.

Актриса, прославившаяся ролью Красной Шапочки, заявила, что эпоха проектов вроде "Дома-2" должна закончиться: "Такие шоу прививают поколениям искажённые ценности. Пора выправлять мозги!".

В качестве альтернативы Поплавская предложила возродить культовую программу СССР "А ну-ка, девушки!", которая выходила в эфир с 1970 по 1987 год.

"Нам нужны передачи о настоящих русских женщинах — тех, кто и коня остановит, и в избу войдёт, и пуговицу пришьёт после работы", — подчеркнула артистка.

Поплавская уверена, что после десятилетий показа "Дома-2" только так можно вернуть моральные ориентиры.

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