Дом-2 калечит мозги: Яна Поплавская потребовала вернуть на ТВ нормальных русских девушек

Яна Поплавская, звезда советского кино, устроила жёсткую "разборку" с российским телевидением в своём Telegram-канале.
Актриса, прославившаяся ролью Красной Шапочки, заявила, что эпоха проектов вроде "Дома-2" должна закончиться: "Такие шоу прививают поколениям искажённые ценности. Пора выправлять мозги!".
В качестве альтернативы Поплавская предложила возродить культовую программу СССР "А ну-ка, девушки!", которая выходила в эфир с 1970 по 1987 год.
"Нам нужны передачи о настоящих русских женщинах — тех, кто и коня остановит, и в избу войдёт, и пуговицу пришьёт после работы", — подчеркнула артистка.
Поплавская уверена, что после десятилетий показа "Дома-2" только так можно вернуть моральные ориентиры.
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