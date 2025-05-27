Картошка в Белоруссии закончилась: Путин удивлён — Орешкин докладывает

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Владимир Путин удивился — в Белоруссии закончилась картошка.

Об этом стало известно на встрече с представителями бизнеса и чиновниками. Максим Орешкин, замглавы администрации, сообщил об исчезновении картофеля. Путин тут же спросил: "Как закончилась?"

Глава государства отметил, что России нужна стабильная работа в сфере выращивания овощей. В том числе картофеля и сахарной свёклы.

Марк Гехт из компании "Русид" заявил: полностью импортозаместить нельзя. Но технологии и специалисты уже есть. К 2030 году всё обещают наладить.

Президент добавил: "Можно и в Белоруссии покупать, они там большие специалисты. Но свою тоже неплохо иметь".

В совещании участвовали вице-премьер Мантуров, министры, главы компаний и крупных холдингов.

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