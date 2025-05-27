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Рождён после смерти — с правом на пенсию: в Госдуме решают судьбу особых детей

Правда ТВ

В Госдуму внесли важный законопроект. Он касается детей, зачатых после смерти отца — с помощью замороженного биоматериала.

Раньше таким детям отказывали в пенсии по потере кормильца. Причина — они не находились на иждивении умершего.

Теперь всё может измениться. Пенсию будут платить до 18 лет. А если ребёнок учится — до 23.

Главное условие — отцовство нужно подтвердить через суд. И не важно, были родители в браке или нет.

Решение связано с делом жительницы Петербурга. Она родила двойню от умершего мужа, но в пенсии ей отказали. Конституционный суд поддержал её и указал: закон надо менять.

На новый вид выплат в 2025 году потребуется 92 миллиона рублей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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