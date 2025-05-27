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"Жрут и балдеют": протоиерей обрушился на неушедших на СВО россиян

Правда ТВ

Протоиерей Андрей Ткачев назвал россиян, не участвующих в специальной военной операции, трутнями.

Фрагмент его проповеди опубликовал Telegram-канал Daily Storm. Священник заявил: часть страны сражается, а другая продолжает "жрать, пить, одеваться, гулять, балдеть".

Он также подчеркнул, что президент Владимир Путин несёт ответственность за судьбу всей русской цивилизации.

На фоне высказываний Ткачева всплыл ещё один скандал. Иерей Павел Островский сравнил россиян с "овощебазой с триколором". Зато похвалил мусульман. После критики священник был вынужден извиниться.

Оба заявления вызвали бурную реакцию в соцсетях.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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