Таинственный спутник и очки-маска: Глюк’оZа появилась в ЗАГСе и вызвала ажиотаж

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Глюк'оZа (Наталья Чистякова-Ионова) превратила показ коллекции Walk of Shame дизайнера Андрея Артёмова в перформанс.

Мероприятие, прошедшее 26 мая в стенах Грибоедовского ЗАГСа, запомнилось не только авангардными нарядами, но и загадочным спутником звезды.

Артистка выбрала для вечера чёрное платье в пол с глубоким V-вырезом, дополнив его кожаными перчатками до локтей и стрипами. Однако главным акцентом стали очки-маска, скрывшие половину лица.

Рядом с 38-летней певицей весь вечер находился молодой мужчина, который не отпускал её руку. Журналисты Woman. ru отметили, что спутник выглядел на 10-15 лет младше Чистяковой-Ионовой, но его личность остаётся загадкой.

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