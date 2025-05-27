Обещают деньги за лайки — крадут всё: новая схема мошенников в Telegram

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МВД России предупреждает: в Telegram активизировались мошенники.

Они представляются сотрудниками известных маркетплейсов и обещают лёгкий заработок — например, плату за лайки.

В голосовых сообщениях предлагают простые задания с оплатой. Но как только человек соглашается, начинаются уловки: требуют оплату "премиум-доступа" или "выкупа товара".

Иногда просят установить специальное приложение. На деле это — вредоносная программа. Она может украсть данные или повредить устройство.

Жертвами чаще всего становятся молодые люди. Особенно студенты и те, кто ищет подработку.

В МВД советуют: не доверяйте таким предложениям. Проверяйте любую информацию о работе в интернете.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.