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Оба против Москвы: выборы в Польше могут закончиться разрывом дипотношений с Россией

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Правда ТВ

В Польше прошёл первый тур президентских выборов. В финал вышли два кандидата — оба настроены антироссийски.

Об этом РИА Новости рассказал политолог Олег Неменский. Он считает, что в случае победы любого из них возможен разрыв дипотношений с Россией.

"Оба считают Москву врагом", — подчеркнул эксперт.

Во второй тур вышли Рафал Тшасковский от "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость".

Неменский уверен: Польша продолжит антироссийскую политику при любом исходе голосования.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что в Польше растёт популярность политиков с антиукраинскими взглядами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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