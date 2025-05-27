В Польше прошёл первый тур президентских выборов. В финал вышли два кандидата — оба настроены антироссийски.
Об этом РИА Новости рассказал политолог Олег Неменский. Он считает, что в случае победы любого из них возможен разрыв дипотношений с Россией.
"Оба считают Москву врагом", — подчеркнул эксперт.
Во второй тур вышли Рафал Тшасковский от "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость".
Неменский уверен: Польша продолжит антироссийскую политику при любом исходе голосования.
Ранее в Верховной раде Украины заявили, что в Польше растёт популярность политиков с антиукраинскими взглядами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.