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Не позволю травить будущего мужа!: Бородина ёмко ответила хейтерам после скандала с травмоопасным шоу

1:02
Правда ТВ

Ксения Бородина вновь оказалась в центре скандала из-за защиты будущего мужа.

После эфира шоу "Сокровища императора", где Николай Сердюков нецензурно выругался в адрес невесты, телеведущую раскритиковала Дана Борисова, заявив: "Этот неадекват — позор для экрана!".

Однако Бородина предпочла не отвечать напрямую коллеге, сосредоточившись на объяснении ситуации подписчикам.

"Дело не в "дебилизме" заданий, а в том, что организаторы не продумали безопасность. У всех участников после съёмок ноги были искалечены — через экран это не передаётся", — написала звезда, комментируя кадры, где у Сердюкова распухла конечность.

При этом Бородина так и не упомянула Борисову, чьи резкие посты собрали тысячи репостов. Поклонники гадают: стыдно ли телеведущей за выходку жениха или она сознательно игнорирует хейт? Даже подруга Ксении, Алёна Жигалова, удивилась её молчанию: "Как она терпит такое хамство?".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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