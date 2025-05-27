Запад просчитался дважды: профессор из США назвал причины провала против России

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Запад дважды просчитался в борьбе с Россией. Об этом говорит экономист Ричард Вольф.

Он выступил на YouTube и отметил: страны Запада недооценили возможности России в боевых действиях. И переоценили эффективность санкций.

"Просто просчитались по двум фронтам. И теперь они проиграли, но не готовы признать свои просчёты", — подчеркнул он.

По его словам, главная ошибка — самоуверенность. Запад полагался на технологии и экономику. А не учёл реальный военный и промышленный потенциал России.

Вольф напомнил, что у Москвы ресурсов в разы больше, чем у Киева. И это даёт преимущество — как на поле боя, так и в экономике.

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